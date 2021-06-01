Смольный назвал причину ДТП с автобусом, взлетевшим на столб

Комтранс назвал причины ДТП с взлетевшим автобусом. Фото: СОЦСЕТИ

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга обнародовал предварительные выводы комиссии, которая занимается расследованием ДТП с рейсовым автобусом, произошедшим 27 мая на Ленинском проспекте. Тогда «гармошка» вылетела с дороги, сбила пешехода и врезалась в столб, зависнув над землей.

- Спецкомиссия выявила следующие обстоятельств: предрейсовый медицинский осмотр водителя не выявил отклонений в его состоянии здоровья, жалоб от водителя не поступало, автобус находился в исправном состоянии. Таким образом причиной ДТП стал человеческий фактор, - сообщает пресс-служба Смольного.

Нарушений в графике работы шофера также не было - перед днем, в который произошла авария, у него было два выходных.

Всего в ДТП пострадали пять человек, двое из них уже выписаны из больницы.

- Для снижения рисков возникновения подобных ситуаций новые автобусы, закупаемые в 2021 году, будут оборудованы дополнительными системами безопасности, - отмечают в Комтрансе.

А водителей будут проверять на усталость и стрессы.