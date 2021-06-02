Закон о детском омбудсмене в Петербурге приняли во втором чтении

Закон о детском омбудсмене приняли во втором чтении депутаты Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты Петербурга пересматривают закон «Об Уполномоченном по правам ребенка». Он действует в городе уже 11 лет, но за это время накопилось множество поправок. Новая его редакция расширит полномочия детского омбудсмена. Он сможет сам быть истцом, если посчитает, что решения органов власти оказались незаконными по отношению к детям или нарушают их интересы. А также будет вправе участвовать в гражданских и административных делах.

Кроме того, закрепить хотят новые требования к кандидату в уполномоченные. Это должен быть человек строго не младше 30 лет с высшим образованием и опытом работы в сфере защиты прав детей. На заседании ЗакСобрания в среду, 2 июня, документ приняли во втором чтении.

– Работа уполномоченного по правам ребенка требует каждодневных методических рекомендаций, внимания к узловым проблемам, где можно внесудебно защитить права маленького человека, а где и в судебном порядке, – отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.