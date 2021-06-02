Даня Милохин заявил, что власти не должны регулировать TikTok

Даня Милохин высказался на тему цензуры в TikTok. Фото: instagram.com/danya_milokhin

Пожалуй, самый известный в России блогер среди молодежи Даня Милохин высказал на ПМЭФ-21 свое мнение о возможном цензурировании контента в TikTok. Напомним, молодой человек неожиданно стал точкой притяжения на экономическом форуме в Петербурге. С ним даже сделала неожиданный перформанс светская львица и журналистка Ксения Собчак.

- Я не знаю, должно ли государство регулировать TikTok, я не думаю об этом, - цитируют РБК звезду интернета.

После этого Милохин отметил, что нельзя указывать человеку, что можно, а что нельзя делать в сетевом пространстве, тем самым выступив против цензуры.