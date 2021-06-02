Почетное звание смогут получить больше многодетных семей Петербурга

Депутаты пересмотрели закон о почетных званиях для многодетных семей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге ежегодно вручают почетное звание «За заслуги в воспитании детей» и премию «За заслуги в воспитании детей». Такое мероприятия прошло и накануне, в День защиты детей. А уже в следующем году многим семьям будет проще получить высокую награду. Депутаты Петербурга предлагают несколько снизить требования для многодетных семей. Документ приняли во втором чтении в среду, 2 июня.

Почетные звания I степени предполагают давать за достойное воспитание семи и более детей (сейчас это десять и более), II степени – пяти или шести детей (сейчас – 7, 8 или 9 детей), III степени – четверых детей (сейчас – 5 или 6). Премию в размере 100, 50 и 25 тысяч рублей в зависимости от степени ежегодно получают 14 петербургских семей.

– В Петербурге идет прирост рождаемости, прирост многодетных семей. Это золотой фонд Петербурга. Чтобы решать демографическую проблему нужно использовать и меры материального стимулирования, и морального, – отметил спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров. – Многодетные семьи должны получать поддержку и признание.