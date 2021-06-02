В Петербурге начались пробки из-за перекрытия Дворцового моста

В Петербурге собрались пробки у Стрелки ВО после перекрытия Дворцового моста. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге начались пробки из-за перекрытия Дворцового моста в сторону центра города. О плановых ограничениях предупреждали заранее, однако для многих водителей это стало сюрпризом, в связи с чем у Стрелки Васильевского острова произошел транспортный коллапс. При этом к 18:00 плотность дорожного движения «Яндекс» оценил лишь в 7 баллов.

- Наиболее загруженными магистралями в середине дня были: Невский проспект к площади Александра Невского (6 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (8 баллов), Пискарёвский проспект в центр (7 баллов), Московское шоссе в обе стороны (6 баллов), - передает сервис «Яндекс.Пробки».

Добавим, что в эти часы и следующие три дня в городе проходит масштабный экономический форум, который подробно освещает «Комсомолка».