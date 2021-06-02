Петербург представит 50 инвестиционных проектов на ПМЭФ-21

На ПМЭФ-21 Петербург рассчитывает представить пять десятков инвестиционных проектов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Санкт-Петербурга намерены представить 50 инвестиционных проектов на ПМЭФ-21. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, один из проектов это туристический кластер «Остров фортов» в Кронштадте, где летом готовятся открыть вторую очередь музейно-исторического парка. Отдельное внимание уделят и научно-образовательным проектам.

- СПбГУ планирует при поддержке Петербурга создать в Пушкинском районе инновационный центр «Невская дельта» с технологической долиной. В городе-спутнике «Южный» строится научно-образовательный центр ИТМО Хайпарк. Международная IT-компания Jet Brains построит в городе Центр разработки информационных технологий и инноваций, - сообщает пресс-служба Смольного.

Не забудут чиновники и про развитие транспортной инфраструктуры. На повестке дня вопросы по подключению ЗСД к Широтной магистрали, создание электробусного парка в «Ржевке», строительство трамвайной линии от станции метро «Купчино» до Шушар и Славянки.