Число больных коронавирусом выросло на 22% в Петербурге в первый день ПМЭФ-21

В Петербурге за неделю на 22% выросла заболеваемость коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Межведомственный совет по борьбе с COVID-19 опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в Петербурге на 2 июня, в первый день ПМЭФ-21. Судя по свежим данным Смольного, накануне инфекцию выявили у 1 670 человек, это на 22,61% больше, чем неделей ранее. За этот же период на 10,39% увеличилось количество госпитализаций в стационары. Число свободных коек в этот раз не назвали.

- Доля тяжелобольных в стационарах составляет около 19%. На данный момент уровень коллективного иммунитета в Петербурге недостаточен для остановки роста заболеваемости, - констатируют в Смольном.

Добавим, что полный цикл вакцинации от коронавируса в городе прошли 580 412 человек. Новенькой, третьей по счету, прививкой «КовиВак» воспользовались пока только 3 058 жителей Северной столицы.