Медклиника из США выкупила бывший офис банка в особняке на «Мойке»

В центре Петербурга продали бывший офис "Выборг-банка" за 125,5 млн рублей. Фото: google.com/maps

Американская медклиника выкупила бывший офис «Выборг-банка», находящийся в особняке на набережной реки Мойки, 78А. Помещения двух первых этажей здания выставили на торги. В итоге победитель выплатит 125,5 млн рублей за 991,4 квадратных метров. В шаговой доступности от дома находятся Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

- В торгах приняло участие два претендента, в ходе них компании подняли цену на 20%. Начальная цена объекта составляла 104,5 млн рублей. Лот продали в рамках процедуры банкротства с первых торгов. Итоговая цена (около 126 тысяч рублей за кв.м) соответствует ожиданиям рынка, - сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Ранее в Северной столице продали знаменитый памятник конке у метро «Василеостровская» за 11 тысяч рублей, чтобы привести его в порядок.