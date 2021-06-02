В Финский залив выпустили окрепшего тюлененка, ранее заплывшего в центр Петербурга

В Петербурге выпустили в Финский залив двух выздоровевших тюлененков. Фото: vk.com/sealrescue

В Санкт-Петербурге состоялся второй в этом сезоне выпускной для тюленят, прошедших реабилитацию у Фонда друзей балтийской нерпы. В этот раз в Финский залив отправили малышку Крюкову, которую нашли в одноименном канале в центре города. Напомним, истощенная ластоногая залезла на льдинку, чтобы передохнуть от долгого заплыва. Ее на протяжении суток пытались поймать спасатели, за этим наблюдали сотни прохожих.

До и после. Какой трогательный взгляд на прощанье! Фото: vk.com/sealrescue

Сейчас малышку откормили для самостоятельной жизни и вылечили от всех недугов. Она в отличие от Крошика и Шлиссика быстро унырнула в воду и попрощалась с людьми, даже трогательно обернулась под конец.

- В понедельник выпустили красавицу и умницу Лахту и всем запомнившуюся Крюкову из Крюкова канала. Лахта стала душой всей тюленьей компании и нашей любимицей. Желаем серым девчонкам счастливой охоты! – пишут сотрудники Фонда в своей группе во «Вконтакте».