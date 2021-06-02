СК возбудил уголовное дело после наезда самокатчика на ребенка в Петербурге

В Петербурге возбудили уголовное дело после наезда самокатчика на 4-летнего мальчика. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СК возбудил уголовное дело после того, как в Колпинском районе Санкт-Петербурга лихач на электросамокате сбил 4-летнего мальчика. Напомним, мальчик попал в реанимацию с тяжелыми травмами. Теперь владельцу самоката, 49-летнему мужчине, может грозить арест на срок до 6 месяцев за причинение вреда по неосторожности.

Но это не все – в двух других районах, Невском и Московском, произошли еще два схожих ДТП. Пострадавшие снова 4-летние дети.

- Обстоятельства этих происшествий выясняются. В настоящее время инициирована передача материалов из органов полиции. Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке данных происшествий, - сообщает пресс-служба СК РФ.