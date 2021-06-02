Лихачи на электросамокатах сбили двух детей в Колпино и на Дыбенко

В Петербурге за два дня произошли два жестких ДТП с электросамокатами, в которых пострадали дети. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за два дня лихачи на электросамокатах сбили двух детей в разных районах. Сначала вечером 1 июня 49-летний мужчина снес маленького мальчика в парке имени 40 лет ВЛКСМ на острове Чухонка. Мать ребенка рассказала «КП-Петербург», что написала заявление в полицию. По ее словам, сын находится в реанимации в тяжелом состоянии. Лихач, к слову, не скрылся и дождался полицию после ДТП.

- Столкновение произошло накануне в 18:00 на одной из аллей парка. 4-летнего ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Второй лихач наехал на ребенка 2 июня на тротуаре на улице Дыбенко. Фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Девочка лет семи от удара самоката упала на асфальт, ударилась головой и, возможно, разбила губу. «Скорая» долго стояла, в итоге увезла ее вместе с мамой. Приезжала полиция. К приезду спецлужб самокатчика след простыл, - рассказала «Ме

На Дыбенко ДТП произошло на глазах многочисленных очевидцев. Фото: СОЦСЕТИ

гаполису» свидетельница происшествия.

Напомним, в Северной столице ввели новые правила пользования электросамокатами от сервисов аренды. Одно из главных требований - запрет разгоняться свыше 15 км/ч. Расследования двух уголовных дел, возбужденных после сбитых пешеходов на Невском и на Ленинском проспектах, находятся на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина.