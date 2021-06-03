Полиция поймала «ласкового» карманника, обокравшего писателя Пелевина после награждения

Подозреваемого в краже телефона у писателя задержала полиция. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские задержали 22-летнего мужчину и его знакомого, которых подозревают в краже телефона у известного писателя Александра Пелевина. 30 мая тот лишился мобильного телефона, после неожиданных объятий с «братухой-борцухой», как выразился сам литератор.

- Как было установлено полицией, потерпевший отдыхал в одном из баров на улице Некрасова. У входа в заведение к нему подошел неизвестный и, изобразив радость встречи, по-приятельски приобнял. В результате такого теплого приветствия мужчина и лишился мобильного телефона, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сам писатель, отмечавший в тот день присуждение премии «Национальный бестселлер», отнесся к происшествию с юмором: «интимных фото на телефоне не храню», но заявление в полицию написал.

Александр Пелевин лишился телефона в день, когда получил литературную награду. Фото: twitter.com/comrade_wolgast

А 2 июня в руки стражей порядка попали и сами подозреваемые. Один из них, обнимавший писателя, как полагает полиция и является «ласковым» карманником. Известно, что ранее он судим по статье «Грабеж». Второй задержанный был за рулем машины, на которой подозреваемые скрылись.