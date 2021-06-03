Движение в центре Петербурга ограничат ради болельщиков ЕВРО-2020

Второй раз за три года Петербург примет большой футбольный праздник. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пять суток, с 5 по 10 июня, в центре Петербурга будет ограничено движение транспорта. На Конюшенной площади будут монтировать фан-зону для болельщиков футбольного ЕВРО-2020. Водителям на это время придется потесниться.

- В связи с размещением Зоны болельщиков финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2020 года с 00:00 5 июня до 23:00 10 июня движение транспортных средств будет прекращено по четной стороне Большой Конюшенной улицы от Шведского переулка до Конюшенной площади, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

А на участке Большой Конюшенной улицы от Волынского до Шведского переулка двустороннее движение пустят только по четной стороне.

Напомним, что фан-зона на Конюшенной площади будет работать все время чемпионата с 11 июня по 11 июля.

Всего в Петербурге будет четыре места для совместного просмотра футбола.