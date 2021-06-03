СК показал фото с обысков в конторах по прокату электросамокатов

Следственный комитет проводит обыски в офисах кикшеринговых компаний. Фото: ГСУ СК РФ по СПб.

Петербургское управление СК России показало оперативные фото с обысков в кикшеринговых компаниях, занимающихся прокатом электросамокатов. Утром следователи и полицейские нанесли пришли в офисы сразу нескольких контор, а причиной стала серия ЧП с наездом самокатчиков на маленьких детей.

- 1 июня 2021 года на участке аллеи «Парка Культуры и отдыха г. Колпино», 50-летний мужчина на личном электросамокате совершил наезд на 4-летнего мальчика, который в результате столкновения получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.

Мужчина уже задержан, сегодня ему предъявят обвинение за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также изберут меру пресечения до суда. Известно, что самокатчик ранее был судим, по нынешней статье ему грозит от штрафа до полугода ареста.

2 июня в Московском районе 4-летнего мальчика сбил студент вуза, а в тот же день в Невском районе серьезно пострадала 5-летняя девочка. Скрывшегося самокатчика ищут, обыски в офисах кикшеринговых компаний были связаны с установлением его личности.

По факту произошедших ЧП также возбуждено дело по статье: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».