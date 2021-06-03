Следком проводит обыски в офисах прокатных компаний после серии наездов электросамокатов на детей в Петербурге

В офисах контор по прокату самокатов работают следователи СК и полиция.

Сотрудники Следственного комитета России проводят ряд обысков в петербургских офисах кикшеринговых компаний. Причиной стала серия инцидентов с электросамокатами. Только за последние два дня самокатчики сбила троих детей. Один из малышей находится в реанимации. Уделить особое внимание ситуации после избиения самокатчиками писателя на Невском проспекте, поручил глава СК Александр Бастрыкин.

- В настоящее время, в рамках расследования данного уголовного дела, следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности WHOOSH, MOLNIA, BOLT, SCOOBEE, RED WHEELS с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, что вечером 1 июня в парке 40-летия ВЛКСМ в Колпино 50-летний мужчина на электросамокате, правда не прокатном, а собственном, снес 4-летнего мальчика, гулявшего с мамой. Ребенок получил тяжелейшие травмы, в том силе перелом лобной кости, и был госпитализирован в реанимацию детской больницы имени Раухфуса.

Мужчина с места происшествия скрылся, но на следующий день был задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Нарушителю грозит штраф или до шести месяцев ареста.

2 июня, в Невском районе города, неизвестный мужчина на электросамокате сбил 5-летнюю девочку и с места происшествия скрылся. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, самокатчика ищет полиция. Сегодняшние обыски в том числе были направлены и на установление его личности.

В тот же день, но в Московском районе, студент одного из петербургских вузов на прокатном электросамокате сбил 4-летнего мальчика. По счастью, ребенок отделался ушибами. Нарушитель сбегать не стал и оставил телефон для связи.

Власти города также взялись за проблему самокатчиков и уже заявили о создании совместного с кикшеринговыми компаниями единого мониторинового центра, куда можно будет пожаловаться на конфликтные ситуации.

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