МЧС предупреждает о 30-градусной жаре в Ленобласти

В ближайшие выходные будет очень жарко. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональное управление МЧС предупредило о 30-градусной жаре, которая накроет Ленинградскую область в ближайшие выходные. Из-за теплой и сухой погоды возрастет опасность лесных пожаров, а у метеозавимых людей могут быть проблемы со здоровьем.

- 4 июня на территории Ленинградской области днем ожидается повышение температуры воздуха до +27 градусов. 5-6 июня - до +30, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Жителей и гостей региона предупреждают о возможных опасностях, и советуют не находиться слишком много времени на солнце.

Отметим, что в Петербурге также будет жарко, термометры покажут температуру до +28 градусов. Благодарить за это стоит теплый антициклон, оказывающий влияние на город.

Впрочем, уже с понедельника жара немного спадет, также синоптики прогнозируют небольшие дожди.