Полиция задержала лихача, промчавшегося на «Порше» по Невскому проспекту

В Петербурге задержали лихача, устроившего гоночный заезд на "Порше" по Невскому проспекту. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полицейские задержали водителя, который устроил гонки на «Порше» по Невскому проспекту в ночь с 1 на 2 июня. Напомним, желтая иномарка нарушала всевозможные правила ДТП, подрезая попутные авто, проезжая на красный сигнал светофора и мчась с огромной скоростью. Позже выяснилось, что в «Порше» находился известный московский блогер Димас из Батайска, но на пассажирском сиденье.

Оказалось, что водитель, 25-летний парень, хотел произвести впечатление на звезду. В отделе МВД он был уже не такой дерзкий и извинился перед жителями Северной столицы.

- Иномарку взяли в прокат в компании, предоставляющей в аренду премиальные авто. Арендатором в ночь 2 июня был 25-летний Валид. В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Помимо крупного штрафа ему грозит лишение водительских прав, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.