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Происшествия3 июня 2021 17:04

Срочную эвакуацию объявили на ПМЭФ-21

Сработала пожарная сигнализация
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На второй день ПМЭФ-21 в "Экспофоруме" сработала пожарная сигнализация.

На второй день ПМЭФ-21 в "Экспофоруме" сработала пожарная сигнализация.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Корреспондент «КП-Петербург» сообщил о сработавшей пожарной сигнализации на ПМЭФ-21. Ее слышно на первом, главном, пассаже. Голос из динамиков объявил эвакуацию, гости занервничали, но позже «сигналку» вырубили принудительно.

- После выключения сигнализация опять сработала. У нас отрубило эскалаторы. Возможно, это связано. Однако все продолжают работать. В других пассажах люди пишут, что даже не слышали «сигналки», - рассказывает корреспондент «Комсомолки».

Мы будем следить за развитием ситуации, а вы пока можете почитать уже о свершившихся сделках Смольного на Форуме.