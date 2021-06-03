Срочную эвакуацию объявили на ПМЭФ-21

На второй день ПМЭФ-21 в "Экспофоруме" сработала пожарная сигнализация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Корреспондент «КП-Петербург» сообщил о сработавшей пожарной сигнализации на ПМЭФ-21. Ее слышно на первом, главном, пассаже. Голос из динамиков объявил эвакуацию, гости занервничали, но позже «сигналку» вырубили принудительно.

- После выключения сигнализация опять сработала. У нас отрубило эскалаторы. Возможно, это связано. Однако все продолжают работать. В других пассажах люди пишут, что даже не слышали «сигналки», - рассказывает корреспондент «Комсомолки».

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