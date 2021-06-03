2,8 млрд долгов перед Фондом капремонта накопили жители Петербурга

Многие петербуржцы принципиально не оплачивают счета за капремонт. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга недоплатили более 2,8 миллиарда рублей Фонду капремонта. Об этом заявил глава регионального отделения организации, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания.

- По итогам 2020 года, Фонд капремонта собрал с петербуржцев 10,47 млрд рублей. Не досчитались в организации 2,8 млрд. Собираемость упала после того, как взносы на капитальный ремонт значительно выросли, - пишет «Мойка 78».

В фонде отмечают, что неплательщиками являются одни и те же люди. Чтобы получить с них деньги, жильцам направляют письма с претензиями, но это работает далеко не всегда. Приходится обращаться к приставам.

Напомним, что с мая 2021 года счета на оплату взносов за капремонт включены в квитанции «Петроэлектросбыта». Из-за этого возникло немало ошибок, и разгорелся скандал. Власти пообещали разобраться в ситуации, но платить за капремонт горожанам все равно придется.