Петербург подписал соглашение о расширении Пулково за 40 млрд рублей

Смольный и Пулково договорились о расширении аэропорта на ПМЭФ-21. Фото: Александр ГЛУЗ

На ПМЭФ-21 Санкт-Петербург заключил соглашение с оператором Пулково о расширении аэропорта. На это уйдет более 40 млрд рублей. Скоро дадут старт строительству второй очереди Пулково, но сроки пока не называются. По смелым прогнозам, к 2030 году в аэропорту ожидают рост количества пассажиров – до 35 млн. До пандемии коронавируса поток достигал 20 млн человек.

- Пулково занимает 4 место по объему пассажиропотока в России. Это единственный аэропорт в стране, который успешно развивается на основе государственно-частного партнерства, без участия бюджетных средств, - подчеркнул на сделке губернатор Александр Беглов.

Аэропорт хотят не только расширить, но и повысить транспортную доступность к нему. Подробнее о будущем российского транспорта читайте в отдельном материале «КП» по стопам дискуссий на ПМЭФ-21.