Суд отправил под домашний арест сантехника, подозреваемого в изнасиловании немецкого студента в Петербурге

В Петербурге судят подозреваемого в изнасиловании немецкого студента. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил под домашний арест подозреваемого в изнасиловании немецкого студента. Напомним, гость Северной столицы заявил в полицию на то, что над ним надругался сантехник из Купчино. Кроме этого немец пожаловался на пропажу новенького «Айфона» и кошелька. Подозреваемый в суде все отрицал.

- Мужчина заверил, что не грабил потерпевшего и вообще не притрагивался к нему. Более того, он желает сотрудничать со следствием и просит домашний арест. Сам судебный процесс проходил в закрытом режиме, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Под домашним арестом сантехник просидит минимум по 1 августа 2021 года. Пострадавший вскоре намерен вернуться домой в Германию.