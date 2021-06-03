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Происшествия3 июня 2021 18:13

Суд отправил под домашний арест сантехника, подозреваемого в изнасиловании немецкого студента в Петербурге

Мужчина клянется, что он не грабил гостя Северной столицы и не надругался над ним
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге судят подозреваемого в изнасиловании немецкого студента.

В Петербурге судят подозреваемого в изнасиловании немецкого студента.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил под домашний арест подозреваемого в изнасиловании немецкого студента. Напомним, гость Северной столицы заявил в полицию на то, что над ним надругался сантехник из Купчино. Кроме этого немец пожаловался на пропажу новенького «Айфона» и кошелька. Подозреваемый в суде все отрицал.

- Мужчина заверил, что не грабил потерпевшего и вообще не притрагивался к нему. Более того, он желает сотрудничать со следствием и просит домашний арест. Сам судебный процесс проходил в закрытом режиме, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Под домашним арестом сантехник просидит минимум по 1 августа 2021 года. Пострадавший вскоре намерен вернуться домой в Германию.