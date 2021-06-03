Дворцовый мост вновь временно перекрыли вечером в Петербурге

В Петербурге второй день подряд временно перекрывают Дворцовый мост. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дворцовый мост в Петербурге вновь временно перекрыли в вечерний час пик. Это происходит уже второй день подряд. Причина – в ПМЭФ-21. Корреспонденты «Комсомолки» рассказывают, что движение транспорта и пешеходов на Невском регулируется в ручном режиме сотрудниками ГИБДД.

- Стоим на Дворцовом. Второй день подряд перекрыли в сторону центра города. Открыли в 17:10, сейчас на месте жуткие пробки, - рассказывает журналист «КП-Петербург».

При этом плотность пробок сервис «Яндекса» оценивает всего лишь в 7 баллов. Основные заторы на Стрелке Васильевского острова, Невском проспекте, Дворцовой набережной и Каменноостровском проспекте.