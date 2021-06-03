В Петербурге отменили концерты на время ПМЭФ, Евро-2020 и «Алых парусов»

В Петербурге массово отменяют концерты на время ПМЭФ-21, Евро-2020 и "Алых парусов". Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по культуре Санкт-Петербурга объявил о массовом переносе крупных концертов на время проведения ПМЭФ-21, Евро-2020 и «Алых парусов». Такое решение принято, чтобы не допустить вспышек заболеваемости коронавирусом в городе. В общем, если и гулять, то в меру. Концертные площадки уже получили соответствующие уведомления. Из известных музыкантов пришлось потесниться «Касте», «ЛСП» и The Hatters.

- Необходимо сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку городу и равномерно распределить проведение массовых мероприятий. В связи с этим совместно с организаторами принято решение о переносе концертов, запланированных на период проведения ПМЭФ-21, Евро-2020 и «Алых парусов», - сообщается в группе комитета во «Вконтакте».

В Смольном обещают, что все концерты обязательно состоятся, но чуть позже. Тем временем во время закрытой вечеринке на ПМЭФ-21 Сергей Шнуров представил публике свой новый музыкальный проект «Зоя» с хулиганистой брюнеткой.