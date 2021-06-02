Сергей Шнуров впервые представил на публике свой музыкальный проект с хулиганистой брюнеткой Зоей

Зоя - новый музыкальный проект Сергея Шнурова. Фото: t.me/roscongress

Сергей Шнуров впервые представил публике свой новый музыкальный проект – зажигательную девушку Зою, которая выступила на закрытой вечеринке на ПМЭФ-21. Напомним, лидер распавшейся группировки «Ленинград» анонсировал выступление певицы в своем Instagram, удалив из аккаунта все личные фотографии. Сам Шнуров петь не стал, хотя источники «КП-Петербург» призывают подождать, ведь музыканту обещают свыше 1 млн долларов за концерт.

- Честно признать, я волнуюсь. Я еще не был никогда в таком амплуа, когда я буду немножко за сценой. Это первое такое массовое выступление молодой начинающей, но хулиганской артистки – Зои, - произнес Сергей со сцены на неформальной части ПМЭФ-21.

Сам Шнуров петь не стал, а только представил на суд зрителю свой проект. Фото: t.me/roscongress

Ксения Собчак, присутствовавшая на концерте новоиспеченной певицы, сравнила ее образ с Настей Каменских. И правда, кудряшки и темный цвет волос отсылают к украинской коллеге. Но песни Зои напоминают, скорее, да-да – все тот же «Ленинград». В «Инстаграме» Шнурова его поклонники даже предположили, что он сам пишет ей музыку и тем самым его легендарная группа, что называется, реинкарнировала.

- Песня «Человечек» повествует о том, что мир как супермаркет – знаменитая работа Бодрийяра. Где еще могут жить современные Амуры, как не в магазине? Тут тепло, есть вайфай и повод стрельнуть из лука в парочку случайных знакомых, - гласит описание одной из композиций с альбома Зои в «Инстаграме» лидера «Ленинграда».

Добавим, что Сергей Шнуров до сих пор является членом «Партии Роста» и гендиректором RTVI. Ранее музыкант не исключал, что пойдет на выборы в Госдуму.

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