Сотню тюленей заметили в акватории Финского залива у Петербурга

Фонд друзей балтийской нерпы начал считать количество тюленей в Финском заливе. Фото: vk.com/sealrescue

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы заметили сотню тюленей в акватории Финского залива недалеко от Санкт-Петербурга. Ветеринары по традиции полетели на вертолете с миссией получить новые данные о популяции ластоногих. Общепринятая численность серых тюленей в Финском заливе достигает 1,5 тысяч особей. Но, как говорят в Фонде, это слишком оптимистично и предварительно.

Некоторые ластоногие греются на камушках всей оравой. Фото: vk.com/sealrescue

- Авиаучеты численности и определение пространственного распределения животных Финского залива – важная и интересная работа. Наши данные ещё нужно проанализировать и уточнить. А вы пока можете потренироваться в определении числа тюленей по нашим фото! – пишут друзья нерп в своей группе во «Вконтакте».

А сколько вы насчитали? Фото: vk.com/sealrescue

К слову, сейчас у серых тюленей активная линька. Большинство ластоногих греется на камнях и отмелях, что можно увидеть на фотографиях.