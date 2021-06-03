В Петербурге скончался школьник, выпавший из окна после несдачи ОГЭ

Школьник, выпавший из окна в Петербурге после несданного ОГЭ по математике, скончался в больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге скончался 16-летний мальчик, выпавший из окна 9-го этажа одного из домов на Дунайском проспекте. Напомним, обстоятельства происшествия сейчас устанавливают полицейские. Известно, что подросток получил на телефон сообщение о том, что он не сдал ОГЭ по математике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За жизнь мальчика боролись врачи детской горбольницы №5.

- Действительно, на следующие сутки после падения подросток скончался. Он получил крайне тяжелые травмы, - сообщил «КП-Петербург» источник из правоохранительных органов.

Добавим, что семья у юноши благополучная и не состояла на профилактическом учете.