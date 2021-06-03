Новую инфекционную больницу на 770 коек построят в Колпино

В Петербурге построят многопрофильный стационар в Колпино. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге построят новую инфекционную больницу. Расположится она в Колпино. В стационаре, по планам, собираются сделать минимум 770 коек. Соответствующее соглашение Смольный заключил на ПМЭФ-21 с ВТБ. Площадь больницы составит 240 тысяч квадратных метров. Власти города называют проект очень актуальным, особенно во время пандемии коронавируса.

- Стационар построят на основе частной концессионной инициативы. Такой проект очень важен для нас, - подчеркивает губернатор Александр Беглов, его слова передают в пресс-службе Смольного.

Стационар будет не простым, а многопрофильным комплексом с круглосуточной медицинской помощью. На все про все уйдет 30 млрд рублей.