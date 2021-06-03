На «Кировском заводе» Петербурга появится 900 новых рабочих мест после модернизации

В Кировском заводе добавят новых рабочих мест, почти под тысячу. Фото: Олег ЗОЛОТО

На «Кировском заводе» Санкт-Петербурга появится более 900 новых рабочих мест после модернизации предприятия, а точнее – энергометаллургического комплекса. Соответствующее соглашение Смольный заключил с гендиректором фабрики на ПМЭФ-21. В проект в ближайшие 6 лет собираются инвестировать более 22 млрд рублей.

- Проект создаст в городе более 900 новых рабочих мест, из которых порядка 400 будут высокопроизводительные. На территории завода появится высокотехнологичное предприятие по малотоннажному производству специальных сталей и сплавов, а также новая газопоршневая электрическая станция мощностью 24,9 МВт, - пишут «Невские новости».

Остальные ключевые соглашения Петербурга по итогам второго дня экономического форума читайте в отдельном материале «Комсомолки».