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Общество3 июня 2021 22:37

На «Кировском заводе» Петербурга появится 900 новых рабочих мест после модернизации

В проект инвестируют более 22 млрд рублей в ближайшие 6 лет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Кировском заводе добавят новых рабочих мест, почти под тысячу.

В Кировском заводе добавят новых рабочих мест, почти под тысячу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На «Кировском заводе» Санкт-Петербурга появится более 900 новых рабочих мест после модернизации предприятия, а точнее – энергометаллургического комплекса. Соответствующее соглашение Смольный заключил с гендиректором фабрики на ПМЭФ-21. В проект в ближайшие 6 лет собираются инвестировать более 22 млрд рублей.

- Проект создаст в городе более 900 новых рабочих мест, из которых порядка 400 будут высокопроизводительные. На территории завода появится высокотехнологичное предприятие по малотоннажному производству специальных сталей и сплавов, а также новая газопоршневая электрическая станция мощностью 24,9 МВт, - пишут «Невские новости».

Остальные ключевые соглашения Петербурга по итогам второго дня экономического форума читайте в отдельном материале «Комсомолки».