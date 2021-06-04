Жарко и солнечно: погода в Санкт-Петербурге на 4 июня

Погода позволит позагорать, главное - осторожно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Календарное лето, только вступившее в свои права, решило долго не запрягать и включило режим «прожарки» с первых же дней. Накануне термометры в домах петербуржцев показывали +25, в наступившую пятницу будет +26, а в выходные синоптики обещают почти +30.

- 4 июня в Петербурге малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха составит +24...+26 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - информирует пресс-служба городского гидрометцентра.

На 7:45 утра в Петербурге солнечно. Контрольные термометры показывают +15,7 градуса. Атмосферное давление составляет 771,9 мм ртутного столба, что выше нормы. Влажность держится на уровне 61%.

Что касается погоды на выходные, то прогноз хороший: сильного ветра или осадков синоптики не обещают, будет ясно. В субботу днем до +28, а в воскресенье до +29 градусов.

По Ленинградской области возможны все +30, о чем ранее уже предупреждали в МЧС.