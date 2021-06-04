МЧС предупредило петербуржцев о жаре в выходные и опасностях в купальный сезон

МЧС призывает к осторожности при купании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС выступило с обращением к жителям и гостям города. Причиной стала жаркая погода, установившаяся в последние дни. Спасатели уверены, что многие разгоряченные горожане откроют купальный сезон, а это чревато опасностями в пока еще холодной воде.

- Самой распространенной опасностью становятся судороги. Если вы чувствуете, что вам сводит ногу, – не поддавайтесь панике. Погрузитесь на секунду под воду и, распрямив ногу, с силой потяните на себя ступню за большой палец, - сообщает пресс-служба МЧС.

Горожан просят быть осторожными и соблюдать все правила безопасности на воде:

не купаться в нетрезвом виде; не нырять в незнакомых местах; не заплывайте далеко, особенно на надувных кругах и матрасах; не хватать друг друга, играя в воде.

И, разумеется, нельзя оставлять без присмотра вблизи водоемов малолетних детей.

Напомним, что в ближайшие выходные синоптики обещают в Петербурге жару до +29 градусов. В Ленобласти будет все +30.

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