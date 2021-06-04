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Экономика4 июня 2021 15:45

Первый транспортный пересадочный узел (ТПУ) построят на Старой Деревне

Соглашение об этом подписано на ПМЭФ-2021
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Пересадочный узел построят у Старой Деревни.

Пересадочный узел построят у Старой Деревни.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первый, как принято говорить «пилотный» транспортный пересадочный узел (ТПУ), появится на Старой Деревне. Он объединит одноименные станцию метро, железной дороги, а также остановки наземного городского транспорта и перехватывающую парковку. Соглашение об этом было подписано 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

- Всего по Программе развития транспортной системы Санкт Петербурга до 2035 года планируется создать 61 транспортно-пересадочный узел, - сообщает пресс-служба Смольного

Когда именно начнется строительство первого ТПУ у Старой Деревни, пока не уточняется.

Отметим, что тем же соглашением предполагается создание крупного комплекса на бывшей строительной площадке Комплекса защитных сооружений (дамбы) в Горской. Здесь появится деловая зона, а также новые производства, общественные пространства, социальные объекты, медицинский центр, образовательные учреждения и так далее.

Сумма инвестиций в оба проекта составит 236 млрд рублей, срок завершения - до 2030 года.

А в Горской построят новый общественно-деловой комплекс. Фото: gov.spb.ru

А в Горской построят новый общественно-деловой комплекс. Фото: gov.spb.ru