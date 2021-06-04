Первый транспортный пересадочный узел (ТПУ) построят на Старой Деревне

Пересадочный узел построят у Старой Деревни.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Первый, как принято говорить «пилотный» транспортный пересадочный узел (ТПУ), появится на Старой Деревне. Он объединит одноименные станцию метро, железной дороги, а также остановки наземного городского транспорта и перехватывающую парковку. Соглашение об этом было подписано 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
- Всего по Программе развития транспортной системы Санкт Петербурга до 2035 года планируется создать 61 транспортно-пересадочный узел, - сообщает пресс-служба Смольного
Когда именно начнется строительство первого ТПУ у Старой Деревни, пока не уточняется.
Отметим, что тем же соглашением предполагается создание крупного комплекса на бывшей строительной площадке Комплекса защитных сооружений (дамбы) в Горской. Здесь появится деловая зона, а также новые производства, общественные пространства, социальные объекты, медицинский центр, образовательные учреждения и так далее.
Сумма инвестиций в оба проекта составит 236 млрд рублей, срок завершения - до 2030 года.
А в Горской построят новый общественно-деловой комплекс. Фото: gov.spb.ru