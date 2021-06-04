Суд взял под стражу тренера-педофила из Петербурга

Суд отправил под арест тренера по плаванию, обвиняемого в развращении 11-летней девочки. Фото: Тимур ХАНОВ

Смольнинский районный суд Петербурга избрал заключение под арест в качестве меры пресечения для 40-летнего тренера по плаванию и водному поло, которого обвиняют в педофилии. По версии следствия, три года назад он совратил 11-летнюю девочку на спортивных сборах.

- На позднее 31 августа 2018 года подозреваемый, будучи тренером, во время спортивных сборов по синхронному плаванию, на территории пансионата, расположенного в городе Анапа, совершил действия сексуального характера в отношении школьницы, 2006 года рождения, - сообщала ранее пресс-служба Следственного комитета.

3 июня мужчине предъявили обвинение, а сегодня ему избрали меру пресечения. Как минимум до 1 августа он будет находится в следственном изоляторе. Мужчине грозит от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

Процесс будет проходить в закрытом режиме.