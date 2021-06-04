Созданную в Петербурге вакцину от коронавируса назовут «Аврора»

Петербургскую вакцину могут назвать "Авророй". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новая, четвертая по счету российская вакцина от коронавируса может получить название «Аврора». Об этом было заявлено в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

- Сегодня во внутренней документации она называется «Аврора». Этот вопрос на согласовании. Конечно учитывается оценка этико-слухового восприятия, плюс возможности транскрипции в латиницу, - рассказал ТАСС директор петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России Виктор Трухин.

Что касается сроков введения вакцины в оборот, то ориентировочно называется конец нынешнего года. Пока что препарат проходит испытания. Скорее всего прививать «»Авророй» будут при помощи инъекций, один или два раза, в зависимости от показанной на испытаниях эффективности.

Напомним, что сейчас в обороте есть три российских препарата: «Спутник-V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Новая партия последнего как раз поступила в Петербург 4 июня.