Елизавета Туктамышева сразилась с роботом на ПМЭФ-21

Елизавета Туктамышева сыграла в аэрохоккей с роботом на ПМЭФ-21. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Елизавета Туктамышева приехала на ПМЭФ-21 и сразилась с искусственным интеллектом. Полем битвы стал аэрохоккей. Специальная роботизированная рука от одной из российских компаний предлагает любому человеку обыграть ее в настольной игре. Видеозапись поединка опубликована в Stories Елизаветы в ее Instagram-аккаунте.

Туктамышева попыталась обыграть робота. Фото: instagram.com/liza_tuktik

- Ты просто сама с собой! Искусственному интеллекту даже не нужно соревноваться! Тебе вообще соперник не нужен, ты сама с собой, - смеется подруга Лизы за кадром, потому что у петербургской фигуристки не очень получается атаки на ворота робота.

На ПМЭФ-21 Елизавета дала интервью коллеге Бетине Поповой. Вообще, на Экономическом форуме много знаменитостей. Например, Ксения Собчак пришла в ужас от цен в буфете на мероприятии.