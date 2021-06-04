Все комитеты Петербурга сделают «бережливыми» для удобства горожан

Петербургские комитеты Смольного станут "бережливыми". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Санкт-Петербурга собираются перевести все городские комитеты на «бережливые» технологии, по аналогии с поликлиниками. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на ПМЭФ-21. Как считают в Смольном, исполнительные органы власти должны работать эффективнее и быстрее благодаря ноу-хау в управлении.

- Мы уже перевели три комитета на «бережливые» технологии в прошлом году. Результат положительный – сократились трудозатраты и время оказания услуг, работа сотрудников стала более результативной, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Помочь чиновникам перестроиться должны эксперты «Росатома». Соответствующее соглашение достигнуто сторонами как раз на Экономическом форуме.