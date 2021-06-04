Новый госпиталь Центра протонной терапии построят до 2024 года в Петербурге

В Санкт-Петербурге построят новый корпус Центра протонной терапии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Приморском районе Санкт-Петербурга построят новый госпиталь Центра протонной терапии. Сроки возведения инновационной больницы – до 2024 года. В проект инвестируют не менее 5,5 млрд рублей, о чем Смольный договорился на ПМЭФ-21. В новом корпусе планируют оказывать высокотехнологичную помощь больным с онкологией со всей России.

- В госпитале будут современные и перспективные технологии лечения злокачественных образований, что обеспечит качественную медицинскую помощь пациентам. Помимо лечебного отделения в проекте значится создание первого в России симуляционного центра для рентгенологии, радиологии и лучевой терапии для подготовки врачей для всей страны, - передает пресс-служба Смольного.

Ранее в Петербургский протонный центр приезжал известный комиксист Marvel и DC, который создал для больных раком детей своего супергероя, Человека-Протона, помогающего ребятам пройти через тяжелую терапию.