«Форд» разорвал пополам выбежавшего на дорогу лося под Всеволожском

Под Петербургом иномарка разорвала пополам несчастного лося. Фото: vk.com/spb_today

«Форд» насмерть сбил лося, который выбежал на дорогу в поселке Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленобласти. Фотографии с места жуткой аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам очевидца, от лося почти ничего не осталось. Судя по снимкам, серьезные повреждения получила и иномарка. Сам водитель цел. На место происшествия приехали полицейские.

У несчастного сохатого не было шансов. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

- В Кузьмоловском «Форд» сбил лося. Выглядело жестко. Лося почти порвало напополам, - пишет свидетель аварии в соцсети.

Добавим, что в последнее время лосей частенько встречают на Дороге жизни. Весна хоть и кончилась, но период активности сохатых продолжается. Напомним, за сбитого лося с водителей берут немаленький штраф – 80 тысяч рублей.