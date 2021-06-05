Стена дома треснула в результате ЧП с газом на проспекте Энтузиастов в Петербурге

Спасатели эвакуировали 40 человек из дома на проспекте Энтузиастов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стена дома пошла трещиной после «хлопка» газа, произошедшего утром субботы в жилой 9-этажке на проспекте Энтузиастов. ЧП случилось, когда большинство жильцов спали. Приехавшие на место спасатели эвакуировали 40 человек.

- В 06:50 на проспекте Энтузиастов, дом 18, корпус 1 произошло частичное повреждение стены (обнаружены трещины в стене со смежной квартирой). Предварительно пострадал один человек, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Пострадавший- жилец квартиры на пятом этаже, где «хлопнул» газ. Сейчас мужчина госпитализирован, на месте происшествия работают аварийные бригады «Петербурггаза» и все экстренные службы города.

Информация по пострадавшим и обстоятельствам инцидента уточняется.