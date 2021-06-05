Видео полета «Гелендвагена» после ДТП на Зеленогорском шоссе опубликовано в соцсетях

Джип "Мерседес" лег на бок после массового ДТП на Зеленогорском шоссе. Фото: vk.com/dorinspb

Три человека, в том числе меленькая девочка, получили травмы в ДТП в Курортном районе Петербурга. Вечером на развязке у Зеленогорского шоссе столкнулись «Фольксваген», фура и джип «Мерседес Гелендваген». От удара дорогой внедорожник подлетел в воздух и через десяток метров, задев попутно «Тойоту», упал на бок.

- В результате ДТП пострадали три человека: водитель и пассажирка «Мерседеса», а также ребенок - девочка в возрасте двух лет, сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД оп Курортному району.

Там же ВКонтакте опубликовано и видео момента столкновения. На нем хорошо заметно, как «Гелендваген» на скорости обгонял слева, заезжая на разметку, «Фольксваген» при выезде с развязки на шоссе. В этот момент водитель «Фольксвагена» решил резко уйти левее, видимо не посмотрев в зеркала. От резкого удара «Мерседес» подпрыгнул как с трамплина.

В том, кто виноват в аварии, будут разбираться дознаватели Госавтоинспекции.