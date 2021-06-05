Следственный комитет начал проверку после ЧП «с газом» на проспекте Энтузиастов

Экстренные службы продолжают работу на месте ЧП. Фото: vk.com/spb_today

Главное следственное управление СК России по Петербургу начало проверку после утреннего ЧП на проспекте Энтузиастов, где в квартире жилой 9-этажке взрывом выбило окна. От детонации треснула одна из стен квартиры, один человек пострадал, 40 были эвакуированы.

- По факту происшествия организована доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия. Пострадавший госпитализирован. В случае наличия признаков преступления будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, что изначально сообщалось о хлопке газа, однако позднее специалисты «Петербурггаза», осмотревшие помещение, никаких неисправностей оборудования или признаков утечки не нашли. Да и эпицентр был не на кухне, а в дальней комнате. Здесь же нашелся газовый баллончик, как для туристических плиток или заправки зажигалок.

Причины ЧП устанавливают дознаватели.