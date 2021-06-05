Четыре человека, в том числе маленькие дети, пострадали при пожаре на проспекте Стачек

Четыре человека пострадали при пожаре на Стачек. Фото: vk.com/spb_today

Четыре человека, в том числе мама с двумя маленькими детьми, пострадали при пожаре на проспекте Стачек. Около часа дня в 5-этажном жилом доме загорелась коммуналка, расположенная на четвертом этаже. Люди оказались заперты на балконе, их спасли при помощи подъемной лестницы.

- С балкона горящей квартиры спасены три человека из них два ребенка. Всего были эвакуированы 15 человек. Пострадали четверо - мужчина получил ожоги тела 8 %, доставляется в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Женщина 26 лет, а также мальчики 3 года и 5 лет - легкое отравление угарным газом, решается вопрос госпитализации, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, в 6-комнатной коммунальной квартире выгорела комната в 12 квадратных метров и 10 метров коридора. Открытое горение локализовано, на месте ЧП продолжаются работы по тушению пожара. Движение по проспекту Стачек частично перекрыто.