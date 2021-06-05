Соглашений на 3,8 триллиона рублей заключили на ПМЭФ-2021

Первый после двухгодичного перерыва ПМЭФ стал очень удачным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 13 тысяч человек из 140 стран мира приняли участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме. Об этом журналистам рассказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2021 Антон Кобяков.

- Бизнесмены со всего мира, в том числе российские, на этом форуме подписали более 800 соглашений. Общая сумма соглашений составила 3 триллиона 860 миллиардов рублей, - заявил Кобяков.

Он также отметил, что на прошлом форуме, в 2019 году, соглашений было меньше, всего 745.

Напомним, что Петербург на ПМЭФе привлек инвестиций в различные промышленные и инфраструктурные проекты на 200 миллиардов, а Ленинградская область подписала соглашений на сумму более триллиона рублей.