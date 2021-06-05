Дмитрий Медведев, Александр Беглов и Александр Дрозденко приехали на полигон "Красный Бор". Фото: gov.spb.ru

Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев провел выездное заседание на полигоне «Красный Бор» под Петербургом. Вместе с экс-премьер-министром обсудить вопрос рекультивации хранилища токсичных отходов приехали губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко.

- Участники совещания обсудили вопросы переработки отходов, осмотрели установку по обезжириванию жидких и пастообразных отходов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, Дмитрий Медведев поддержал инициативу Александра Дрозденко об общественных слушаниях с участием жителей поселка Красный Бор перед началом работ по рекультивации полигона.

Напомним, что на полигон «Красный Бор» более 50 лет свозились особо опасные и промышленные отходы. В 2019 году по инициативе Петербурга объект был передан в федеральную собственность. Рекультивацией полигона занимается Росатом.