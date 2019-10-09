Полигон «Красный Бор» хотят обнести бетонной стеной. Что думаю ученые?

Полигон «Красный Бор» хотят обнести бетонным непроницаемым «забором». Идее «противофильтрационной завесы» по периметру посвятили совещание 7 октября в Петербурге. На встрече присутствовали представители федерального предприятия по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

– «Водоканал Санкт-Петербурга» провел проектно-изыскательские работы по созданию противофильтрационной завесы в грунте по периметру полигона (3,5 километра) глубиной 8-10 метров с заглублением в естественные кембрийские глины, – доложил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. – Завеса позволит перекрыть пути возможного выхода загрязняющих веществ за пределы полигона в аварийных ситуациях. Она будет представлять собой армированную бетонную стену.

Котлованы с опасными органическими отходами укрыты от снега и дождя. Фото: Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор»

Глава Комитета по природопользованию Денис Беляев сообщил, что передача полигона в федеральную собственность продолжается. Петербург, Минприроды и «Росатом» договорились, что вместе с «Красным Бором» город передаст все технические наработки. «РосРАО» изучит материалы «Водоканала» и решит, как их можно использовать.

Официально, в прочности кембрийских глин, которые не дают опасным отходам из котлованов пропитать всю окружающую землю и добраться до водозаборов Петербурга, не сомневаются.

– За последние годы на территории «Красного Бора» и около него пробурили более 300 геологических скважин, – пояснял в августе первый заместитель директора полигона Андрей Горький. – Результаты исследований показали, что глубина залегания кембрийских глин составляет от двух до восьми метров. Палеорусел древних рек и тектонических нарушений нет.

МНЕНИЕ «ЗА»:

Николай ФИЛИППОВ, директор Санкт-Петербургского государственного геологического унитарного предприятия «Специализированная фирма «Минерал»:

– Спор о том, не просачивается ли через кембрийские глины содержимое полигона, идет давно, мнения делятся. Но я не могу сказать, что зафиксировано каким-то образом, что через эти глины где-то что-то проходит. Сами по себе глины – это хорошее вместилище для таких полигонов, и так было, есть и будет. Бетонная стена – это страховка, чтобы исключить даже потенциальную возможность выхода содержимого полигона за его пределы. Ничего в этом плохого нет.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»:

Павел СУХОНИН, член Высшего экологического совета Комитета природных ресурсов, природопользования и экологии Госдумы:

– Стена – абсолютно бесполезная мера, и причина очень проста: кембрийские глины – это хороший водоупор, вот только внутри котлованов не вода. Из-за кислот и щелочей глина стала пористой, как губка.

Самое страшное – ПХБ (полихлорилованные бифенилы), которых на полигоне столько, что можно уничтожить 10 миллионов человек. Высока вероятность, что ПХБ уже достигли Ломоносовского водоносного горизонта. ПХБ встраиваются в ДНК, накапливаются – и в четвертом поколении особь теряет способность к воспроизводству.

Мы настаивали на изучении слоя глины, проведении широкомасштабных исследований, изучении кернов. Но столкнулись с противостоянием чиновников. Несмотря на то, что технология очистки стоков существует с 2008 года, ее продолжают искать. Это бизнес. Экологи всегда проигрывают.

ХРОНИКА: Что произошло с «Красным Бором» за последние годы?

Январь-февраль, 2016 – из-за оттепели на полигоне размыло дамбу, преграждающую путь токсичным отходам в Неву.

Февраль, 2016 – Генпрокуратура поручила проверить полигон; «Водоканал» стал проводить на водозаборах дополнительные анализы и заверил, что питьевая вода безопасна.

Март, 2016 – из ГУПа полигон превратили в ГБУ; Росприроднадзор завел дело за замалчивание прорыва дамбы; проблему полигона предложили решить гидроволнами, плазмой и окислением; директор полигона уволился; полигон предложили обмотать пленкой.

Июль, 2016 – в Министерстве природных ресурсов прошло совещание, специалисты из Суоми представили свою дорожную карту, в которой предложили отобрать пробы, затем создать систему очистки стоков и закрыть котлованы от атмосферных осадков.

Август, 2016 – новый директор заявил, что полигон рекультивируют к 2025 году.

Июль, 2017 – карты (котлованы) укрыли от атмосферных осадков.

Февраль, 2018 – российские и финские специалисты при участии Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) отобрали из карт пробы, которые отправили на изучение в Финляндию.

Сентябрь, 2018 – глава Совбеза России Николай Патрушев на рабочей встрече в Нарьян-Маре с полпредом Александром Бегловым заявил, что «экологическая ситуация на «Красном Бору» критическая»; Дмитрий Медведев посетил Финляндию и стал участников переговоров, посвященных экологии и «Красному Бору» (говорили о намечающемся сотрудничестве «Росатома» с финнами).

Март, 2019 – «Росатом» заявил о готовности рекультивировать полигон; стартовал международный российско-финляндский проект «Оценка экологического состояния территории, окружающей полигон по захоронению токсичных отходов «Красный Бор» (EnviTox).

Апрель, 2019 – проект очистных сооружений сточных вод компании «Раопроект» со второго раза, после доработки, прошел госэкспертизу.

Июнь, 2019 – на ПМЭФ врио губернатора Петербурга Александр Беглов и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин подписали соглашение о передаче ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» в федеральную собственность Министерства природных ресурсов и экологии в третьем квартале 2019 года; полигон посетил заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии России Роман Мальцев.

Сентябрь, 2019 – на полигоне побывала делегация «Росатома».

СПРАВКА «КП»:

Полигон «Красный Бор» основан в конце 1960-х годов для приема токсичных промышленных отходов. За полвека на 70 гектарах в 30 километрах от Петербурга накопилось два миллиона тонн отходов, привезенных сюда со всего Северо-Запада и Прибалтики. В 1990-ых полигон попал в список ХЕЛКОМ (комиссия по защите морской среды Балтийского моря. – Прим. ред.). В 2014-ом он перестал принимать отходы.