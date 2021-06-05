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Общество5 июня 2021 18:02

Жителям дома на проспекте Энтузиастов, где утром прогремел взрыв, начали возвращать газ

Подключение ведет бригада «ПетербургГаза»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Жителям дома на Энтузиастов начали включать газ после утреннего ЧП. Фото: vk.com/spb_today

Жителям дома на Энтузиастов начали включать газ после утреннего ЧП. Фото: vk.com/spb_today

Специалисты «ПетербургГаза» начали работы по подключению к газоснабжению жильцов дома 18, корпус 1 по проспекту Энтузиастов. Часть жилой 9-этажки была отключена от газа из-за утреннего взрыва в одной из квартир.

- Бригада начала восстанавливать газоснабжения. Просим жильцов обеспечить доступ сотрудникам в квартиры, - сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что ЧП произошло рано утром. По предварительной версии причиной взрыва, выбившего окна в квартире,с тала утечка газа. Однако специалисты неисправностей в оборудовании не нашли, но на время следственных действий подачу газа отключили.

Позднее стало известно, что причиной ЧП могло стать поведение жильца квартиры, включавшего плиту, а позднее закурившего в комнате. Он же оказался единственным пострадавшим. Проверку по факту произошедшего ведет следственный комитет.