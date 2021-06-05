Смольный: ПМЭФ принес Петербургу более 600 млрд рублей

Стенд Петербурга на ПМЭФ привлекал новыми "зелеными" технологиями. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский международный экономический форум принес Северной столице более 600 миллиардов рублей. Об этом 5 июня, в день закрытия ПМЭФ-2021, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Заключено контрактов на сумму более 283 млрд рублей, подписано соглашений о намерениях по развитию территорий и транспортной инфраструктуры на сумму, превышающую 320 млрд рублей. Речь идет о реальных проектах, реализация которых начнется в 2021 году, срок исполнения – 2024-2025 годы, - уточняют в Смольном.

В числе инвесторов, кроме российских компаний, фирмы и инвестфонды из Катара, Германии, США, Японии.

Основные направления, куда придут деньги: промышленность, здравоохранение и фармацевтика, транспортная инфраструктура, наука и образование, туризм.

В рамках ПМЭФ заключены соглашения о строительстве дорог, научных и лабораторных комплексов, а также многом другом.

- Все проекты нацелены на повышения качества жизни, развитие человеческого капитала и городской инфраструктуры, - отметил губернатор Александр Беглов.