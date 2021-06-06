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Здоровье6 июня 2021 11:43

В Петербурге за сутки 861 человек заболел коронавирусом, что стало рекордом с марта

Кроме этого за минувший день зафиксировали 43 смерти от COVID-19
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге за сутки заболел коронавирусом 861 человек.

В Петербурге за сутки заболел коронавирусом 861 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге опять обновился рекорд по зараженным коронавирусом. В этот раз за минувшие сутки, 5 июня, инфекцией заболел 861 человек. Последний раз COVID-19 заражалось столько много горожан в конце марта 20121 года, после чего был спад.

Кроме этого за прошедший день зафиксировали 43 смерти от инфекции. При этом за сутки выздоровели от коронавируса 897 жителей Северной столицы.

- Итого за все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 444 727 случае заболевания коронавирусом. В числе выздоровевших значатся 411 822 человека. Умерли от инфекции 14 580 горожан, - сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф

Добавим, что за сутки в городе проверились на коронавирус 26 тысяч человек.