В Петербурге за сутки 861 человек заболел коронавирусом, что стало рекордом с марта

В Петербурге за сутки заболел коронавирусом 861 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге опять обновился рекорд по зараженным коронавирусом. В этот раз за минувшие сутки, 5 июня, инфекцией заболел 861 человек. Последний раз COVID-19 заражалось столько много горожан в конце марта 20121 года, после чего был спад.

Кроме этого за прошедший день зафиксировали 43 смерти от инфекции. При этом за сутки выздоровели от коронавируса 897 жителей Северной столицы.

- Итого за все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 444 727 случае заболевания коронавирусом. В числе выздоровевших значатся 411 822 человека. Умерли от инфекции 14 580 горожан, - сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф

Добавим, что за сутки в городе проверились на коронавирус 26 тысяч человек.