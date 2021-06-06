«Газпром» может сменить место регистрации с Москвы на Санкт-Петербург

В Петербург может окончательно переехать "Газпром". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Газпром» может сменить официальное место нахождения с Москвы на Санкт-Петербург. Соответствующий вопрос рассмотрят 25 июня на годовом собрании акционеров компании путем преобразования устава.

- Текст устава ПАО «Газпром» после внесения изменений: Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, - сообщается в информации, предоставленной акционерам для подготовки к общему собранию.

Подразумевается, что штаб-квартира «Газпрома» расположится в «Лахта Центре». Напомним, недавно компания предложила построить рядом с небоскребом еще один похожий объект, только высотой уже 703 метра.