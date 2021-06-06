МЧС предупреждает о грозах вечером 6 июня в Ленобласти

В Ленобласти обещают грозы вечером 6 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС выпустило штормовое предупреждение о грозах, которые придут в Ленинградскую область вечером 6 июня. Спасатели ожидают непогоду только на севере 47-региона и напоминают базовые правила поведения, которые могут спасти жизнь в экстренной ситуации.

- По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы, чтобы избежать сквозняка. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, токоотвода и заземлителя. Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона. Если вы находитесь на открытой местности, то не прячьтесь под высокие деревья. При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Добавим, что сегодня в 47-м регионе жара до +30 градусов. Особенно знойно на востоке области.