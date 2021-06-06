Сбитый каруселью работник «Диво-острова» находится в тяжелейшем состоянии

"КП" узнала о состоянии сбитого каруселью работника "Диво-острова". Фото: предоставлено "КП"

Стало известно о состоянии здоровья работника парка аттракционов «Диво-остров», которого сбила экстрим-карусель. Напомним, все произошло на глазах у десятка очевидцев. Как рассказала «КП-Петербург» посетительница парка развлечений, сотрудник аттракциона зачем-то решил пробежать под каруселью, но неправильно рассчитал время и получил сильнейший удар по голове.

По информации источника «Комсомолки», пострадавшего срочно госпитализировали в Мариинскую больницу. Врачи борются за его жизнь.

- Молодого человека поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Он находится в тяжелейшем состоянии. Возможно, будет удаление гематомы хирургическим путем, - сообщил источник.

Будут ли приняты какие-нибудь меры от правоохранительных органов, пока неизвестно.